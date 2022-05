Berardo exige indemnização de 900 milhões aos bancos

O empresário madeirense Joe Berardo avançou com ação contra os bancos pedindo 900 milhões de euros de indemnização, dos quais 800 milhões para compensar a Fundação José Berardo e mais de 100 milhões por danos morais.

A reivindicação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa contra o BCP, CGD, BES e o Novo Banco.

O empresário acusa Governo de "conluio" para ficar com a coleção de arte, avança o Diário de Notícias.

Na ação registada no Citius, Berardo alega ter sido enganado pelas instituições financeiras, nomeadamente "acerca das circunstâncias relativas à situação interna dos bancos - especialmente o BCP - e do sistema financeiro português, em que a Fundação contraiu empréstimos para a aquisição de participação qualificada no BCP". E aponta-lhes a culpa por as ações empenhadas como garantia dos empréstimos terem perdido valor sem que os bancos cumprissem "a obrigação de as executar na altura devida".