Incêndio mobiliza meia centena de bombeiros em Fafe

Um incêndio está a mobilizar cerca de 50 bombeiros em Fafe, este domingo. No local estão dezenas de elementos dos bombeiros locais, apoiados por 14 viaturas.



O fogo está a consumir uma zona de mato e floresta e não há casas em perigo. No entanto, a falta de acessos no terreno tem dificultado as operações de combate ao fogo, como adianta à Renascença o segundo comandante dos bombeiros de Fafe, Francisco Costa.

"Faltam acessos. Temos duas frentes ativas ainda. Tínhamos três, já só temos dias, mas ainda não conseguimos chegar lá com os meios", disse.

Os soldados da paz ainda têm, portanto, duas frentes ativas para combater.

O alerta foi dado perto das 16h00 deste domingo, mas os trabalhos de domínio das chamas devem estender-se pela madrugada.