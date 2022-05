Adepto morre durante festejos do FC Porto

Um homem morreu e a sua mulher ficou gravemente ferida depois de terem sido agredidos na madrugada deste domingo, durante os festejos que decorreram junto ao Estádio do Dragão, na sequência da vitória do FC Porto no Estádio da Luz.

O alerta foi dado perto das 3h00. As vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto, mas o homem acabou por não resistir aos ferimentos.

O casal foi atacado com uma arma branca. O homem tinha 31 anos. A mulher tem 28 e continua internada.

A PSP esteve no local. Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto citada pela agência Lusa, a agressão ao homem ocorreu quando festejava o título nacional na Alameda das Antas, tendo a mulher sido esfaqueada também “ao separar a briga”.

A mesma fonte indica que o suspeito da agressão já tinha abandonado o local quando as autoridades chegaram.

O caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária.

Por seu turno, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou à Lusa que o pedido de ajuda para os incidentes junto ao estádio do Dragão foi registado pelas 2h47.

De acordo com fonte do INEM, os feridos foram assistidos por duas VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e duas ambulâncias do INEM. O homem estava "em paragem cardiorrespiratória" e foi transportado "em manobras de reanimação para o hospital.

O FC Porto sagrou-se campeão português de futebol pela 30.ª vez, no sábado, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.