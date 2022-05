Cimeira Social do Porto. Compromissos vão ser avaliados de dois em dois anos

De dois em dois anos, os compromissos da Cimeira Social do Porto vão ser analisados pelos 27. A decisão é do comissário europeu do Emprego e dos Direitos Sociais, Nicholas Smicht, e foi anunciada neste sábado pela ministra da segurança social, através do Twitter.

“É fundamental manter vivo o espírito e a missão da cimeira social do Porto, que nos uniu a todos. E é por isso que vamos ter no Porto, de dois em dois anos, em maio, um forum para celebrar e monitorizar os compromisso que todos assumimos e que vai começar já a partir de 2023”, afirma Ana Mendes Godinho.