​Telescola vai voltar, agora para os alunos ucranianos

A telescola vai voltar aos ecrãs da RTP, mas agora para ajudar estudantes ucranianos em Portugal.



O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, no Parlamento. João Costa revelou que as gravações dos programas estão já na reta final.

“Retomámos a parceria com a RTP no ‘Estudo em Casa’ para ter um programa televisivo de português para alunos ucranianos em parceria com professores ucranianos que estão cá, alguns também refugiados”, explicou o governante, acrescentando que no sábado, vão estar “no final das gravações, na última gravação destes programas”.