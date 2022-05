Dois barcos com 700 passageiros chocam no Tejo. Transtejo/Soflusa abre inquérito

Duas embarcações da Transtejo/Soflusa colidiram esta sexta-feira de manhã no rio Tejo. O acidente não provocou feridos e vai ser investigado pela empresa de transportes fluviais.

"O Conselho de Administração determinou a instauração imediata de um inquérito interno, para apuramento das circunstâncias desta ocorrência", indica a Transtejo/Soflusa, em resposta à Renascença.



A colisão ocorreu pelas 7h25 entre um barco da Soflusa, que ligava o Barreiro ao Terreiro do Paço e uma embarcação da Transtejo, que tinha partido do Seixal rumo ao Cais do Sodré.

A primeira embarcação transportava 580 passageiros e segunda tinha 116 pessoas a bordo, de acordo com a empresa.



A Transtejo/Soflusa explica que "foram acionados todos os procedimentos e meios necessários à sua resolução, não tendo havido registo de qualquer ferido entre os passageiros e os tripulantes das embarcações."

A empresa esclarece ainda que, "após a devida inspeção" por parte das autoridades marítimas, os dois cacilheiros retomaram a sua "operação regular".

"Desta ocorrência resultaram uma supressão de horário na ligação fluvial do Barreiro e duas supressões de horário na ligação fluvial do Seixal, sem impacto significativo no serviço destas ligações fluviais", indica a Transtejo/Soflusa.

Ouvido pela Lusa, um dos passageiros que seguia a bordo do barco da Transtejo contou que a embarcação proveniente do Barreiro "abalroou com alguma intensidade o barco do Seixal, numa manobra de mudança de trajetória".

Contudo, segundo o passageiro, a embarcação proveniente do Seixal "ficou com danos", mas tal "não comprometeu a navegação até ao destino final".

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.