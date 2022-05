Viaturas da GNR vão ter novas cores

As viaturas da Guarda Nacional Republicana (GNR) vão adotar uma nova caracterização, passando os carros que patrulham o trânsito a ter listas laranja fluorescente e o dispositivo territorial verde fluorescente, indicou a corporação.

“A evolução da caracterização das viaturas operacionais da Guarda, mantém o respeito pela imagem e cultura organizacional, e passará a combinar nas novas viaturas a cor branca de fundo e o reforço das cores refletoras de alta visibilidade laranja/amarela e verde, com maior incidência na parte traseira, permitindo um maior reconhecimento durante o dia e noite, a distâncias elevadas”, refere um comunicado da GNR.

A major Mafalda Almeida, do comando-geral da GNR, disse à Lusa que as novas viaturas adquiridas pela GNR - apresentadas durante a cerimónia que assinalou o aniversário da corporação - têm listas amarelas e laranja fluorescentes no caso dos carros de fiscalização de trânsito, enquanto a frota do patrulhamento territorial terá listas amarelas e verdes fluorescentes.

Atualmente, os carros da GNR são brancos e verdes ou cinza e verde.

Mafalda Almeida explicou que a prioridade não será mudar a caracterização das viaturas já existentes, mas sim adotar as novas cores nos carros adquiridos a partir de agora.

A mesma responsável frisou que esta mudança ocorre não apenas “numa lógica de modernidade”, mas também de segurança no sentido de “aumentar a sinalização das viaturas” e de visibilidade da patrulha, especialmente quando estão paradas nas autoestradas.

“Esta nova caracterização visa conciliar a modernidade e um incremento da visibilidade das viaturas operacionais, sempre na salvaguarda da segurança dos militares e dos próprios meios da Guarda, sobretudo em ambiente de fiscalização rodoviária”, refere a GNR.