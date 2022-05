Pensões mais rápidas e em menos tempo? Governo vai contar com o apoio das freguesias

O tempo médio de espera para atribuição da pensão de velhice na Segurança Social é, atualmente, de 76 dias, de acordo com secretário de Estado da Segurança Social em declarações à Renascença.

“Neste momento, o tempo médio de decisão das pensões de velhice é cerca de 76 dias e, portanto, uma evolução muito positiva face a valores que tivemos há uns anos, o que nos obrigou a adotar uma estratégia e medidas para inverter essa situação”, refere Gabriel Bastos.

Reconhece a existência de queixas por parte de muitos portugueses, por causa dos atrasos na atribuição das reformas, mas prefere evidenciar as melhorias que têm vindo a ser registadas, para encurtar os tempos de espera.

Os pedidos, em análise, que fogem a esta média, afirma, “são casos muito particulares” e de alguma complexidade.

“Designadamente, pensões no âmbito de regimes especiais que obrigam a várias interações com o próprio requerente, mas também com outras entidades, quer a nível interno, quer a nível internacional, quando existem casos de carreira contributiva no estrangeiro que torna esse tratamento mais moroso”, exemplifica.

Para dar mais um passo no sentido de agilizar procedimentos, o Governo, através do Instituto de Segurança Social, assina esta quinta-feira, com a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), um protocolo de colaboração, no âmbito da prestação de apoio a pensionistas através da Segurança Social Direta.

“O que temos em vista é permitir que haja um apoio às pessoas para requererem a pensão online, aproveitarem este serviço da Segurança Social Direta, de forma a potenciarmos, também, a medida 'Pensão na Hora', que permite uma maior celeridade na atribuição das pensões”, explica Gabriel Bastos.,,m