Casos de Covid-19 estão a aumentar. O que deve saber

A média diária de casos de Covid-19 está a subir, registando-se mais de 11 mil casos. O Rt também aumentou e está agora no 1,07.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, há três regiões que apresentam o índice de transmissibilidade com tendência crescente: Norte, Centro e região autónoma dos Açores.

Qual a situação em Portugal?

País tem registado uma nova tendência de aumento de casos. Não é de surpreender, dado o fim do uso obrigatório das máscaras e de outras medidas. Foi o regresso a um modo de relacionamento social praticamente semelhante ao que existia antes da pandemia e era quase certo que isso teria, pelo menos, nesta primeira fase esta consequência. Por outro lado, a Páscoa sem restrições, com reuniões familiares, levaram os contágios a subir.

É uma subida alarmante ou pode-se falar de uma situação controlada?

Nesta altura do ano, os especialistas esperavam um número de casos mais baixo.

Os dados de quarta-feira da DGS registaram já perto de 15 mil casos (14. 918) o que é um número elevado, em cerca de dois meses. O número de óbitos nesse dia foi também de 24, o que é igualmente acima da linha vermelha definida pelas autoridades. Outro dado que causa alguma apreensão é a subida do índice de transmissibilidade, o chamado Rt, que, segundo o Instituto Ricardo Jorge, já estava na semana passada em 1,07, e, acima de 1, significa um número crescente de contágios.

O crescimento verifica-se em todo o país ou há regiões mais afetadas do que outras?

O maior crescimento verifica-se no Norte, seguido do Centro e dos Açores. Para já, as restantes regiões, incluindo Lisboa e Vale do Tejo, apresentavam ainda um Rt abaixo de 1.