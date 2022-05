Portugal já enviou 170 toneladas de ajuda à Ucrânia

"Temos também disponibilidade, nas instalações das Forças Armadas, para acolher cerca de 40 feridos que possam vir, e para acolher refugiados ucranianos - cerca de 300 lugares - numa primeira receção. Vamos continuar a conversar, como tenho feito até aqui, com o meu homólogo ucraniano, no quadro de alianças mais alargadas de países que procuram articular esforços, para coordenar melhor a eficácia desse trabalho de apoio e fazer a nossa parte neste momento difícil", acrescentou.

A ministra da Defesa afirmou esta quarta-feira no Montijo que Portugal está a apoiar a Ucrânia à medida das suas possibilidades e já enviou para aquele país mais de "170 toneladas de material bélico e não bélico".

A ministra da Defesa, que falava aos jornalistas durante uma visita à Base Aérea do Montijo, "para conhecer um pouco melhor a Força Aérea", adiantou ainda que Portugal está a avaliar a possibilidade de enviar mais armamento para a Ucrânia, correspondendo ao apelo Governo ucraniano.

No que respeita às Forças Armadas portuguesas, Helena Carreiras reconheceu que é preciso "melhorar, reforçar e modernizar" e disse concordar com a perspetiva do Presidente da República, que pediu um reforço de meios.

"Naturalmente, concordo com o senhor Presidente, como o senhor primeiro-ministro também concordou com o senhor Presidente da República. E isto numa perspetiva de que temos que fazer esse trabalho de reforço, de requalificação, de melhoria, progressivamente", disse a ministra da Defesa.

"São os desafios estruturais que temos, que não se resolvem no momento", acrescentou a ministra, assegurando que os recursos disponíveis "são suficientes para os compromissos e para as missões que Portugal se comprometeu a realizar, designadamente no quadro da NATO".