DGS confirma quatro casos suspeitos de hepatite desconhecida

A Direção-Geral da Saúde confirmou esta quarta-feira ter recebido a notificação de quatro casos suspeitos de hepatite aguda de causa desconhecida.

As crianças em causa têm entre sete e oito meses, começaram a sentir sintomas em abril e estiveram internadas, tendo já recuperado. Em comunicado, a DGS esclarece que nenhuma das crianças apresenta complicações graves.

"Os quatro casos suspeitos foram identificados nas regiões de saúde do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. Todos testaram negativo para hepatite A, B e C e SARS-CoV-2, aguardando-se ainda resultados para hepatite E em duas situações. Um dos casos já testou positivo para adenovírus, tendo a amostra sido enviada para sequenciação ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge", refere a nota, acrescentando que estão em investigação fatores epidemiológicos que expliquem a doença, como viagens ou ligações entre casos, numa colaboração com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

A DGS recomenda ainda que, sendo esta uma doença de causa ainda desconhecida e que se encontra em investigação, sejam reforçadas as medidas de proteção individual, como a higiene das mãos e o arejamento e ventilação de espaços fechados.