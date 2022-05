Três detidos em megaoperação no Alentejo contra burlas por MBWay

A Polícia Judiciária iniciou esta terça-feira uma megaoperação contra burlas através da aplicação da plataforma de pagamento eletrónico MBWay que levou à detenção de dois homens e uma mulher em Campo Maior e Monforte, no distrito de Portalegre.

Fonte policial à agência Lusa avança que a operação mobilizou cerca de 300 inspetores da PJ e militares da GNR e envolveu a realização de 50 buscas nos concelhos de Campo Maior, Monforte, Avis, Almeirim, Figueira da Foz e Loures. Os principais suspeitos de esquemas de burla residem no Alentejo, onde a PJ, em colaboração com o Grupo de Operações Especiais da GNR, cercou os bairros de São Sebastião, em Campo Maior, e do Rossio, em Monforte.

Estas buscas, adiantou, foram realizadas no âmbito de "várias dezenas de inquéritos" no âmbito dos quais se investigam alegados crimes de burlas através da aplicação MBway, cujo valor ainda está a ser calculado, cometidas desde 2019 e até hoje.

Os três detidos, todos na casa dos 30 anos, vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

Os suspeitos abordavam as vítimas em sites de vendas de bens, mostrando-se interessados em artigos e exigindo pagar através do sistema MBWay. Aproveitando o desconhecimento da aplicação, manipulavam as vítimas de forma a tomar conta das suas contas bancárias.







[notícia atualizada às 12h20]