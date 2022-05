PSP tem em curso operação contra furto de catalisadores em Lisboa, Porto e Setúbal

A PSP está a desenvolver esta segunda-feira uma operação em Lisboa, Setúbal e no Porto no âmbito de uma investigação a uma rede responsável pelo furto de catalisadores, com 21 mandados de busca domiciliárias e não domiciliária e 17 mandados de detenção.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública informa que esta operação resulta de uma investigação a uma rede responsável por furto, recetação e transformação de catalisadores furtados em vários locais do território nacional.

Na mesma nota, a PSP remete para mais tarde informações sobre os resultados desta operação.