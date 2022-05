OMS diz que surto de hepatite aguda é tema "muito urgente"

A hepatite aguda em crianças levou a um conjunto de procedimentos e investigações “urgentes”, revela o diretor regional de emergência da OMS na Europa, Gerald Rockenschaub.



Durante uma visita a Portugal, o responsável da Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que decorrem investigações para identificar a causa da doença.

“Estamos a trabalhar muito de perto com o Reino Unido onde há registo de um maior número de casos. Estamos a fazer pesquisas para perceber o que está a provocar esta hepatite, cuja origem não é clara. Desconfiamos do adenovírus, mas é preciso recolher informação, investigar para adotar medidas próprias para evitar a disseminação", declarou Gerald Rockenschaub, à margem de um encontro com as autoridades de saúde portuguesas no Infarmed, em Lisboa.