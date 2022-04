Vem aí um fim de semana de sol e calor

Vem aí um fim de semana com bom tempo, com sol e calor, em todo o território Continental.

São esperadas temperaturas máximas acima dos 20 graus em todos os distritos de Portugal continental, com Lisboa a chegar aos 26 graus e o Porto aos 21. Mas é no distrito de Santarém que se deve registar a maior subida, com os termómetros a chegarem aos 28 graus.

Os portugueses devem sentir o aumento das temperaturas, já esta sexta-feira com as mínimas a oscilarem entre os 6ºC na Guarda e os 15ºC em Faro e as máximas entre os 19ºC na Guarda e os 28ºC em Santarém.

Setúbal, Évora e Leiria poderão chegar aos 27ºC, Lisboa e Braga aos 26ºC e Sines, Beja e Coimbra aos 26ºC. Coimbra, Beja e Sines podem chegar aos 25ºC e Porto, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Sagres e Viseu ficam-se pelos 23ºC. O céu estará pouco nublado ou limpo.

No sábado, as temperaturas vão oscilar entre os 13ºC e os 26ºC em Lisboa, entre os 11ºC e os 21ºC no Porto, entre os 11ºC e os 22ºC em Viana do Castelo, entre os 11ºC e os 26ºC em Castelo Branco e entre os 12ºC e os 28ºC em Santarém. Faro poderá registar temperaturas entre os 13ºC e os 24ºC e Évora entre os 10ºC e os 27ºC.

O IPMA prevê, para esse dia céu em geral pouco nublado, aumentando de nebulosidade durante a tarde, vento fraco, tornando-se moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir da tarde e uma pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste.

No domingo, o céu deve apresentar-se nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade no litoral a norte do Cabo da Roca a partir da tarde. O vento será fraco, tornando-se moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste a partir do meio da manhã, por vezes forte (35 a 45 km/h) nas terras altas.

O IPMA prevê ainda descida de temperatura nas regiões Norte e Centro, em especial da máxima e no litoral.