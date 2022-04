Gebalis desocupa três habitações ocupadas ilegalmente no bairro lisboeta da Quinta do Loureiro

Três habitações do bairro da Quinta do Loureiro, em Lisboa, onde residiam pessoas de forma ilegal, foram hoje alvo de uma operação de desocupação, informou a Gebalis, empresa que gere os bairros municipais da capital.

Em comunicado, a Gebalis indica que iniciou hoje um processo de desocupação de imóveis municipais que foram "abusiva e ilegalmente ocupados" neste bairro camarário localizado na zona de Alcântara.

"Ao serem cumpridos todos os procedimentos legais para efetuar a desocupação deste conjunto de imóveis abusiva e ilegalmente ocupado, a operação desencadeada em estreita articulação com as forças policiais decorreu dentro da normalidade prevista, verificando-se que as três habitações se encontravam vazias e sem ocupantes no momento da intervenção", refere a nota da empresa municipal. .