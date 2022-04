Soluções para o SNS. Antigo ministro da Saúde sugere “pensar fora da caixa”

Adalberto Campos Fernandes defende uma outra maneira de pensar para resolver o problema da falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O antigo ministro da Saúde considera que o Estado não tem capacidade para competir com o setor privado, que tem muita força em Portugal. A solução deve, por isso, passar por contratos de cooperação mais efetivos e novos modelos de carreiras profissionais.

“Saúde em Portugal – pensar o futuro” é o título da obra que contou com a coordenação de Adalberto Campos Fernandes, para quem Portugal tem dificuldade em fazer a avaliação de políticas. Como exemplo, dá a situação no hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que perdeu dezenas de especialistas, sobretudo anestesistas, desde que deixou de ter gestão clínica privada e voltou para a esfera pública.

A falta de médicos e enfermeiros no serviço público é um dos temas que merecem reflexão no livro lançado nesta quinta-feira e que junta a análise de um conjunto de atores relevantes no setor da saúde, incluindo antigos ministros e responsáveis pelo setor social e privado, numa iniciativa que pretende projetar o futuro.

“É um problema que se coloca em Portugal com grande acuidade, porque o grande dinamismo que o setor privado adquiriu nos últimos anos tornou-o um competidor muito forte por esses recursos”, reconhece o antigo ministro.

No seu entender, muitas vezes, “políticas que possam ter um caráter mais impulsivo, ao contrário de darem bom resultado, podem dar um mau resultado. E isso tem a ver com a avaliação e com a ponderação. Enfim, a questão de Loures é um exemplo concreto de como uma decisão incorre num resultado inconveniente. Mas não se trata apenas de Loures”.

Adalberto Campos Fernandes acredita que problemas complexos nunca têm soluções simples, pelo que não vale a pena pensar que os problemas do SNS se resolvem com mais dinheiro ou que a falta de médicos no setor público se resolve com a abertura de mais universidades e mais cursos.