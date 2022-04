Há um caso suspeito de hepatite aguda numa criança internada no Hospital S. João

Uma criança está internada desde o passado domingo no Hospital de São João, no Porto, com hepatite aguda confirmou à Renascença fonte daquele hospital.

Segundo a mesma fonte entre hoje e amanhã haverá confirmação laboratorial da suspeita.

Segundo o Expresso, o menor tem três anos e é do sexo masculino.

No caso de vir a confirmar-se, esta será a primeira situação registada em Portugal. Até ao momento, há cerca de 200 casos de hepatite aguda surgidos em crianças com idades entre um mês de idade e os 16 anos, em diversos países europeus desde que o surto começou.

No início do mês, surgiu na Europa uma nova estirpe de hepatite aguda que está a proliferar. Por ainda pouco se saber sobre ela, é conhecida como “hepatite atípica”, mas também lhe chamam hepatite aguda severa de origem (etiologia) desconhecida ou hepatite aguda infantil.