Tentativa de ataque informático na ULS do Litoral Alentejo não afetou cuidados de saúde

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) confirma que foi alvo esta terça-feira de uma tentativa de ataque informático.

“A ULS do Litoral Alentejano (ULSLA) foi, esta manhã, alvo de uma tentativa de ataque informático, que foi imediatamente detetada, tendo sido prontamente ativados os planos de contingência previstos para esta situação”, refere uma nota enviada à Renascença.

A notícia tinha sido avançada a meio da tarde pela CNN Portugal, que citava fonte desta unidade, mas só há pouco, foi confirmada oficialmente.

“No decurso da ativação do protocolo de segurança, por forma a mitigar a tentativa de ataque, os serviços procederam, de imediato, ao bloqueio do acesso à internet e à identificação dos equipamentos alvo da tentativa, iniciando proactivamente os trabalhos necessários para uma eventual recuperação dos servidores”, adianta a lacónica informação.





“Não obstante esta tentativa de ataque”, a ULSLA garante que “não se registaram impactos na prestação de cuidados de saúde” e que vai continuar “a monitorizar as redes informáticas e em permanente contacto com os organismos do Ministério da Saúde”.





Este foi o segundo ataque informático registado numa unidade hospitalar esta terça-feira em Portugal, depois do sistema do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, ter sido afetado na madrugada desta terça-feira.