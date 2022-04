Ricciardi garante: “Fui testemunha viva que se fez uma provisão” para ressarcir lesados

O ex-banqueiro José Maria Ricciardi deveria ter sido ouvido esta terça-feira à tarde no arranque da instrução do caso BES/GES, mas a sua inquirição foi adiada sem data marcada.

Ricciardi, convocado como testemunha de acusação, entrou no Campus de Justiça, em Lisboa, para sair logo depois sem ser ouvido.

O primo de Ricardo Salgado fez questão de sublinhar aos jornalistas que “era minha obrigação reportar” o que sabia, reafirmando que pretende dizer tudo o que se recorda, ao juiz Ivo Rosa.

“Como está devidamente comprovado, havia um conjunto de factos importantíssimos que foram ocultados. Havia pessoas que sabiam e outras que não sabiam. Umas reportaram às autoridades e outras não. Com conhecimento desses factos e enquanto administrador, era minha obrigação reportar”, afirmou à saída do tribunal.

Solidário com os lesados do BES, Ricciardi manifestou ainda a vontade de fundar um novo banco, reconhecendo que “é muito difícil”, para assim conseguir indemniza-los.

“Vou tentar fazê-lo com dois objetivos. Um, limpar o nome que foi destruído, de uma instituição com 150 anos e que fez estes senhores investirem. O segundo objetivo, se eu conseguir e tiver algum sucesso, seria ajudar a ressarcir uma parte do que estes senhores perderam”.