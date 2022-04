Ataque informático ao Hospital Garcia de Orta condiciona atendimento

O sistema informático do Hospital Garcia de Orta, em Almada, foi alvo de um ataque informático na madrugada desta terça-feira. A informação foi avançada à Renascença por fonte hospitalar. A mesma fonte adianta que o atendimento aos doentes, nomeadamente as consultas e as cirurgias, estão a ser feitas de forma condicionada.

Devido à situação, esta unidade hospitalar não está, nesta altura, a receber doentes que venham de outros hospitais.

No local estão os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e a Polícia Judiciária já está ao corrente do caso.

