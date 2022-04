Celebrações do 25 de abril condicionam trânsito no Porto a partir de domingo

As celebrações do 25 de Abril no Porto vão condicionar o trânsito no centro da cidade já a partir de domingo, devido à realização de um concerto de Sérgio Godinho na Avenida dos Aliados, divulgou a Câmara Municipal este sábado.

De acordo com uma nota da autarquia, "entre as zero horas de 24 de abril, domingo, e as 24 horas de dia 25, segunda-feira, está proibido o estacionamento e paragem nas bolsas laterais do lado poente na Praça do General Humberto Delgado", em frente ao edifício da Câmara.

A autarquia portuense informa ainda que "o trânsito será interdito das 21 às 24 horas de dia 24, assim como nos períodos entre as 00 e as 1h30, e entre as 14h30 e as 18 horas do dia 25 de abril em diversas artérias da cidade".

Entre as partes da cidade afetadas pelos condicionamentos de trânsito estão o "arruamento nascente da Avenida dos Aliados, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Magalhães Lemos e a Praça do General Humberto Delgado, assim como no arruamento ponte, entre a Praça do General Humberto Delgado e a Rua de Elísio de Melo".

O trânsito será também proibido na Praça do General Humberto Delgado, nas ruas Dr. António Luís Gomes, Clube dos Fenianos, Ramalho Ortigão, Almada (entre Dr. Ricardo Jorge e Praça Filipa de Lencastre), Guilherme da Costa Carvalho e Rodrigues Sampaio.

O mesmo acontecerá no "arruamento nascente da Praça da Trindade, entre a Rua do Dr. António Luís Gomes e a Rua do Estevão, assim como no arruamento poente, no troço entre a Rua do Dr. Ricardo Jorge e a Rua do Clube dos Fenianos", refere a nota da Câmara do Porto.

"Durante este período, será estabelecido o sentido único nascente-poente no arruamento norte da Praça de D. Filipa de Lencastre", pode também ler-se no texto.

A autarquia informa ainda que as comemorações do 25 de Abril e respetivos condicionamentos de trânsito "vão ter repercussões no serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP)".

As festividades iniciam-se no dia 24 à noite, pelas 22 horas, com um concerto de Sérgio Godinho na Avenida dos Aliados e fogo-de-artifício à meia-noite, prosseguindo na manhã do feriado com atividades para o público infantil, incluindo jogos tradicionais.

À tarde, pelas 14h30, "tem lugar a cerimónia de homenagem aos resistentes antifascistas, no local onde esteve alojado o edifício da PIDE", saindo o Desfile pela Liberdade do Museu Militar, em direção à Avenida dos Aliados.

Os eventos encerram nos Aliados com atuações do projeto "folk" Comvinha Tradicional e o grupo Chulada da Ponte Velha.