“O Clima”. Uma nova moeda para apelar à proteção do ambiente

Os processos de composição e injeção dos discos de plásticos mistos nas moedas decorreram no PIEP, no campus de Azurém, em Guimarães. E, depois, a Casa da Moeda otimizou todo o processo de cunhagem em que fez a interface entre o plástico e o metal da moeda.

“Com base nesse conceito de moeda, que é uma moeda com plásticos reciclados, sustentáveis, que se conseguem encontrar nos pontos de recolha, a ideia era a concretização”, esclarece Pedro Mimoso. E foi aqui que entrou a parte da investigação que “exigiu encravar um polímero num disco de prata”.

À Renascença , o diretor de Desenvolvimento de Negócio do PIEP, Pedro Mimoso, explica que a moeda “tem um grafismo muito específico, muito orientado a sustentabilidade”.

O desenho da moeda é de Tiago Ferreira, de 12 anos, que venceu o 3º concurso “Desenhar a Moeda”, entre 582 propostas de alunos da Guarda. A conceção envolveu o INCM Lab e o Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP), interface da Universidade do Minho.

A Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) lança esta quinta-feira a moeda “O Clima”, composta por prata e, ao centro, por plástico reciclado amarelo, verde ou azul. São as cores do ecoponto e visam apelar à proteção do ambiente.

A imagem representa o planeta Terra, com as suas estradas, casas e árvores assoladas por tempestades e chuvas ácidas.

A moeda especial quer alertar para as alterações climáticas e mostra que está nas nossas mãos a defesa ambiental, como a redução, reciclagem e reutilização de resíduos.

“Esta era a mensagem, uma sensibilização, e daí ser muito importante envolver as escolas e, portanto, a próxima geral que vai inevitavelmente herdar estes problemas, e o facto de terem que desenhar alguma coisa orientada à sustentabilidade faz com que se discuta o assunto e traga o tema à baila de forma mais regular”, assinala o diretor de Desenvolvimento de Negócio do PIEP.

“O facto envolver os alunos faz com que se pense no tema da sustentabilidade e que se ganhe outra consciência e até olhando para o processo de como se obteve estes incertos poliméricos, a olhar para o processo de recolha e começar a ganhar alguma consciência não só dos desafios, mas também do potencial”, acrescenta.

A moeda “O Clima” — Versão Prata Proof está disponível a partir desta quinta-feira nas lojas da Casa da Moeda, num estojo com certificado de garantia numerado. Pode ser adquirida por cinco euros.