​Arrancou a Mostra da Universidade do Porto. São esperados 15 mil visitantes

Depois de dois anos online a Mostra da Universidade do Porto (UP) está de volta. Este ano acontece no Multiusos de Gondomar e são esperados mais de 15 mil visitantes nas experiências e demonstrações científicas.



Em entrevista à Renascença, Raul Santos, responsável pela comunicação da Universidade do Porto, explica que Gondomar foi o local escolhido este ano para ser possível reunir as “14 faculdades e as várias dezenas de centros de investigação”.

“Este ano marca o regresso ao formato presencial da mostra e isso intensifica o ponto de encontro entre atuais estudantes, professores, investigadores e visitantes que procuram saber mais”, explica Raul Santos.

A vantagem destas iniciativas é notória, acrescenta, já que é “um local onde atuais e futuros estudantes trocam experiência e esclarecem dúvidas”.

Com aulas práticas de pintura e desenho, demonstração de manobras de Suporte Básico de Vida e simulações de julgamentos, as atividades são interativas e podem ser experimentadas pelos mais pequenos ou estudantes prestes a entrar no ensino superior.

Das artes às engenharias, do desporto às ciências da saúde, “os visitantes vão estar em contacto com os diversos cursos”. Raul Santos salienta que “a universidade do Porto cobre quase todas as áreas possíveis e por isso há quase uma escolha para todos”.

Este ano num espaço amplo e com entrada gratuita, “a Mostra é aberta a toda a família”.

A UP este ano vai disponibilizar transporte gratuito a partir do Porto, desde as estações de metro do Estádio do Dragão e Campanhã e desde os polos universitários da Asprela e Campo Alegre.

Na tarde de sábado, Álvaro Siza, professor da Faculdade de Arquitetura, estará presente na Mostra numa “conferência inédita”, remata Raul Santos.