Sindicatos médicos aplaudem início de processo negocial com o Governo

Os sindicatos médicos aplaudem o Ministério da Saúde por se reunirem com as estruturas sindicais do setor e dar início a um processo negocial.



A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) foram recebidos, esta quarta-feira, por Marta Temido e pelos secretários de Estado.

As reuniões serviram para apresentar as principais preocupações dos médicos, questões que a ministra da Saúde se comprometeu a negociar em próximos encontros, diz Noel Carrilho, presidente da FNAM.

“Finalmente, a senhora ministra da Saúde colocou o peso político da sua presença nestas reuniões com o sindicato e, mais importante do que isso, que tenha assumido o compromisso de iniciar reuniões negociais com os sindicatos”, assinala Noel Carrilho.

“Esperemos que, mais do que reuniões, venha a existir entendimento e razoabilidade por parte do Governo”, afirma o presidente da FNAM.

Na mesma linha, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, considera importante a abertura do Ministério neste novo ciclo governativo, sobretudo no plano negocial e que arranca já em maio.

“Ficou marcada - e um compromisso do Governo - o início imediato de um processo negocial para o próximo dia 18 de maio. Não esperamos que seja resolvido num dia o subfinanciamento de décadas, mas a nossa exigência é muito clara e evidente”, declarou Jorge Roque da Cunha.

O gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido, dá por concluído o primeiro conjunto de reuniões com vários parceiros da saúde, iniciadas na semana passada.

Em comunicado, sublinha a importância das negociações com as estruturas sindicais e assume o compromisso de manter um canal negocial aberto, através da calendarização de um plano de trabalho.