Da Moita a Viana do Alentejo. Está de volta a Romaria a Cavalo

Centenas de romeiros partem esta quarta-feira, às nove da manhã, da Moita (Setúbal), em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Aires, Viana do Alentejo (Évora), onde vão chegar a 23 de abril, depois de uma viagem de 150 quilómetros.

A tradicional Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo, em vigésima edição, volta a realizar-se, com maior número de participantes, depois de dois anos de interregno por causa da pandemia.

A XX edição do certame reúne, de novo, romeiros de diferentes pontos do país que querem a cumprir a tradição por caminhos de terra batida, a cavalo ou de charrete ou carroça, levando consigo a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, que se junta, à chegada, à imagem de Nossa Senhora de Aires.

“É uma importante tradição, com raízes seculares, e com um peso muito forte na economia local”, sublinhou Luís Miguel Duarte, presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, aquando da apresentação do evento, garantindo que o seu concelho “estará pronto para receber todos aqueles que o queiram visitar”.

Além do caráter religioso, a Romaria assume, nos dias de hoje, uma vertente mais lúdica que privilegia o convívio entre os participantes.