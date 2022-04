Professores entregam petição no Parlamento exigindo respeito pela profissão

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai entregar, nesta terça-feira, na Assembleia da República, uma petição com cerca de vinte mil assinaturas a pedir medidas como um regime específico de aposentação ou a eliminação da precariedade.

A recomposição da carreira docente, uma "avaliação justa", um regime específico de aposentação, a eliminação da precariedade e "o fim dos abusos e ilegalidades nos horários de trabalho" são algumas das mudanças enumeradas no documento, que será entregue no primeiro dia do terceiro período de aulas.



Os subscritores estão contra o processo de municipalização em curso e pedem a "democratização da gestão das escolas e agrupamentos", lê-se na petição "Reclamamos justiça, efetivação dos nossos direitos e respeito por horário de trabalho".

A petição dirige-se à Assembleia da República e ao governo, "devendo ser entregue oportunamente ao ministro da Educação".

De acordo com o gabinete do Ministério da Educação, a nova equipa ministerial convocou todos os sindicatos representativos para o próximo dia 27 de abril.

Na petição, os signatários reafirmam o seu zelo no cumprimento dos deveres profissionais, recordam o esforço que têm feito para não deixarem qualquer aluno para trás e confirmam o empenho colocado na sua atividade profissional, seja ela presencial ou à distância.