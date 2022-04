Metro de Lisboa. Greve dos trabalhadores a 14 e 22 de abril

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa vão estar em greve quinta-feira, dia 14, e na sexta-feira da próxima semana, 22 de abril.

Em comunicado, a empresa informa que os sindicatos representativos dos trabalhadores apresentaram um pré-aviso de greve para esses dias, entre as 5h00 e as 10h00.

A nota acrescenta que, em consequência da paralisação dos trabalhadores, é expectável que o serviço de transporte seja afetado, no período determinado por estas greves”.

“Nos dias 14 e 22 de abril, o serviço de transporte terá início a partir das 10h30 horas”, acrescenta a nota.

“O Metropolitano de Lisboa agradece a compreensão dos seus clientes e lamenta os inconvenientes causados”, lê-se no comunicado.

O Metropolitano de Lisboa opera com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

A última greve dos trabalhadores do metro aconteceu no dia 18 de março, mas já antes no dia 11 os trabalhadores estiveram parados entre as 5h00 e as 9h00.

O protesto tem sido justificado com a desvalorização dos problemas dos funcionários por parte da administração.