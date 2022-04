Vai ser uma uma Páscoa com sol. Temperaturas podem chegar aos 28 graus a sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que os aguaceiros se mantenham até quarta-feira em Portugal continental, mas as temperaturas vão subir e no fim de semana da Páscoa podem chegar aos 28.º graus.

Segundo as previsões, o estado do tempo nos próximos dias será condicionado pela depressão Evelyn, centrada a noroeste do continente e que se desloca para leste, e por um anticiclone a sudoeste dos Açores, que irão influenciar o estado do tempo a partir do meio da semana.

Assim, até ao final da tarde de hoje prevê-se a ocorrência de aguaceiros em todo o território do continente, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Na quarta-feira os aguaceiros já serão fracos no Litoral e Centro até meio da tarde, com o vento a soprar por vezes forte nas terras altas.

Espera-se uma subida gradual da temperatura máxima até sexta-feira, com valores que devem chegar aos 25.º a 28.º no vale do Tejo e Alentejo. No litoral vão variar entre os 20.º e s 25.º.

O IPMA adianta ainda que no feriado e no fim de semana da Páscoa o estado do tempo se deverá manter estável, com céu em geral pouco nublado e temperaturas sem alteração significativa.