Turismo industrial é nova aposta do Turismo de Portugal

A nova aposta quer proporcionar aos turistas experiências relacionadas com os processos de produção ou com o seu passado histórico e cultural.

O projeto envolve cinco Regiões de Turismo, as Direções Regionais de Turismo dos Açores e da Madeira, sete municípios portugueses, a Associação Portuguesa do Património Industrial, o Roteiro Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal e as fábricas Vista Alegre e New Hand Lab, que constituíram a Rede Portuguesa Património Industrial.

Fátima Catarina, vice-Presidente da Região de Turismo disse à Renascença que o Turismo industrial vai permitir mostrar aos visitantes “a indústria do saber fazer”, como a produção de azeite e de vinho, o que vai “atenuar a sazonalidade da procura turística que é muito elevada no Algarve”.

A New Hand Lab é hoje o rosto de uma fábrica de lanifícios fundada em 1853 e que se manteve em laboração até 2002, altura em que a Administração decidiu parar a atividade. Algum tempo depois, “por insistência de algumas pessoas do Turismo de Portugal”, conta Francisco Afonso, o administrador, o espaço viria a ser remodelado, para dar lugar ao New Hand Lab. Ali, os visitantes podem ver as antigas máquinas em que era feita a lã.

É no Norte e no Centro que, neste momento, se concentra o maior número de pontos turísticos de interesse. Estão enquadrados nas tipologias de moda e têxtil, ourivesaria, cerâmica e vidro, agroalimentar, indústria extrativa, energia, transportes, serviços e comunicações, metalomecânica e cortiça.

Na Marinha Grande, um dos espaços que aderiram ao Turismo Industrial foi o Cencal – Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica, onde nesta sexta-feira foi produzida uma peça única de vidro soprado.

Profundamente industrializado, o concelho da Marinha Grande é também rico em praias, por isso, para Aurélio Ferreira, o presidente da Câmara, o Turismo Industrial vem “complementar a oferta turística”.

Ana Cláudia já fez turismo industrial por três vezes. Visitou o Centro da Ciência do Café em Campo Maior, a Viarco em S. João da Madeira, onde ficou a saber como se fabricam os lápis, e ainda o Centro Tecnológico do Calçado, e o Museu do Calçado e Chapelaria, também em S. João da Madeira.

O que mais a atrai, disse à Renascença, “é conhecer os processos produtivos, os mercados para onde são vendidos os produtos, enfim, o que está por detrás do desenvolvimento do produto que, no dia-a-dia, usamos.” Tendo em conta todo “o conhecimento que se abarca neste tipo de turismo, é muito gratificante”.

A sessão desta sexta-feira marcou o início da 1.ª Semana Nacional “À descoberta do Turismo Industrial” que decorre em vários pontos do país até 14 de abril e que visa divulgar o turismo industrial como produto turístico que se tem vindo a consolidar em Portugal, através do incremento de uma oferta suportada em visitas a fábricas em laboração, equipamentos museológicos ligados a antigos complexos industriais e a um “saber fazer” complementadas com diferentes experiências de contacto com os produtos e processos produtivos.