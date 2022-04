Covid-19. Infarmed recolheu lote da vacina Moderna por defeito de qualidade

O Infarmed anunciou a recolha de um lote da vacina Moderna contra a covid-19, após um alerta de autoridades do medicamento europeias de que tinha sido detetada "a presença de um corpo estranho no frasco da vacina".

"Em Portugal, o referido lote foi rapidamente identificado pelo Infarmed, e não foi distribuído a nenhum centro de vacinação, encontrando-se no armazém central para ser destruído em articulação e sob responsabilidade do fabricante", sublinha Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde numa nota informativa divulgada no domingo.

O Infarmed adianta que, na passada quinta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos e a Agência Espanhola do Medicamento e Produtos Sanitários informaram os Estados-membros de um defeito de qualidade detetado no lote 000190A da vacina covid-19 Spikevax, no fabricante situado em Espanha do laboratório Moderna.