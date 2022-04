Marcelo. "Uma quebra do exemplo” nos fuzileiros deve ser “exemplarmente punida”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que “uma quebra do exemplo” nos fuzileiros deve ser “exemplarmente punida”, mas defende que é inaceitável julgar todo este corpo de forças especiais pelas ações de alguns.

“Fuzileiros de Portugal, como Presidente da República representando milhões de portugueses e como vosso comandante supremo, não tenho um segundo de dúvida de que uma quebra do exemplo deve ser exemplarmente evitada antes de ocorrer e exemplarmente punida se tiver ocorrido”, afirmou, numa referência implícita à morte do agente da PSP Fábio Guerra, na sequência da qual dois fuzileiros ficaram em prisão preventiva como suspeitos deste homicídio.

Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou os Fuzileiros com a Medalha de Valor Militar, grau ouro, considerando que este corpo de forças especiais merece esta "raríssima" distinção porque nunca falhou na sua missão.

O também Comandante Supremo das Forças Armadas presidiu este domingo à cerimónia militar do encerramento das comemorações do 400.º aniversário da criação do Terço da Armada da Coroa de Portugal, que decorreu em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e contou com a presença de ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, do Chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo.

"Foi sempre assim. os Fuzileiros nunca hesitaram, nunca renunciaram, nunca fraquejaram, nunca falharam na sua missão por isso vão receber a raríssima Medalha de Valor Militar, grau ouro", anunciou no seu discurso.

De acordo com o Chefe de Estado, os Fuzileiros estiveram "sempre à altura das missões", com "unidade de corpo, com competência, com bravura, com dedicação, com coragem, com entrega plena" ao que lhes era exigido.

Esta condecoração surge poucas semanas depois de, pelo menos, dois fuzileiros terem estado envolvidos em agressões a polícias à saída de uma discoteca. Um desses agentes acabou por falecer.