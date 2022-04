Covid-19. Desde o Natal que Portugal não registava uma semana com tão poucos casos

A incidência de novos casos de Covid-19 em Portugal não era tão baixa desde o Natal: na semana entre o final de março e o início de abril foram confirmados 61.988 novos casos, menos 8.093 em relação à semana anterior. No seu relatório semanal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou a morte de 145 vítimas da Covid-19 entre os dias 29 de março e 4 de abril, menos cinco em relação à última semana. A mortalidade é atualmente de 14 mortes por milhão de habitantes a 7 dias, com a mortalidade a 14 dias a estar nos 29 óbitos por milhão de habitantes, acima do limite de 20 definido pelo Governo para o fim de restrições como a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços interiores.

A incidência semanal voltou a baixar esta semana e é agora de 602 casos por 100 mil habitantes, quando na semana anterior era de 681, registando o seu valor mais baixo desde 26 de dezembro de 2021. A incidência bisemanal é de 1.211 novos casos por cada 100 mil habitantes. O boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 1.110 pessoas, menos 70 do que no mesmo dia da semana anterior, das quais 60 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos uma em relação ao último relatório. O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus também baixou, de 0,97 para 0,95.

Casos e internados baixaram em todas as regiões A nível de regiões, Lisboa e Vale do Tejo foi a aquela que confirmou um maior número de casos (22.923) e mortes (54) na semana de 29 de março a 4 de abril, mas ambos os números são descidas em relação aos registados na semana anterior. O mesmo acontece com internados: a região de Lisboa tem o maior número de doentes hospitalizados (436), dos quais 21 estão em unidades de cuidados intensivos, mas ambos são menos que 27 e quatro, respetivamente, que os registados na semana anterior. O Norte registou 12.618 casos (menos 1.280) e 22 mortes (menos 10), enquanto a região Centro contabilizou um total de 11.548 novos casos nestes sete dias, menos 1.567 que na semana anterior, e 34 mortes, mais uma em relação à última semana de março.

No Alentejo foram registados 4.252 casos positivos (menos 391) e 12 óbitos (mais cinco) e no Algarve verificaram-se 3.951 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 664) e 8 mortes (menos seis).

Nas regiões autónomas, os Açores registaram 2.914 novos casos, mais 540 em relação à semana anterior, e seis mortes (mais cinco), enquanto a Madeira registou 3.782 novos casos (menos 959) e nove mortes (menos duas em relação à última semana.