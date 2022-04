Crianças ucranianas devem ser acolhidas por famílias em vez de instituições

Já chegaram cerca de 350 menores ucranianos ao país sem pais ou representantes legais, dos quais 16 completamente sozinhos. A diretora-executiva da UNICEF Portugal diz que a prioridade deve ser o acolhimento familiar e não a institucionalização de menores ucranianos.

"Crescer numa família não tem nada a ver com crescer num acolhimento residencial, por mais pequeno que ele seja, muito menos numa instituição grande. Portanto, aqui, o privilegiar da família como núcleo central e preferencial de acolhimento destas crianças, sempre na esperança de poder haver algum tipo de reunificação familiar, que isso nunca perdemos perder", salienta.



Em declarações à Renascença, Beatriz Imperatori diz acreditar que está a ser dada a melhor resposta a estes menores, mas sublinha ser necessário precisar a informação de todos os que entram.

A responsável revela que as crianças que entram no território “têm vindo a ser registadas junto do Serviço de Estrageiros e Fronteiras, que tem, de facto, tomado todas as medidas fundamentais necessárias nestas situações”.