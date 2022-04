Geração Erasmus discute pela primeira vez em Portugal futuro da mobilidade

Cerca de oito centenas de participantes de toda a Europa vão marcar presença, de 7 a 10 de abril, no maior evento da Geração Erasmus, que é também o primeiro que se realiza em Portugal.

A cidade do Porto recebe este encontro promovido pelo Erasmus Student Network (ESN), uma associação de estudantes internacional presente em mais de 40 países.

O evento, de acordo com uma nota de imprensa enviada à Renascença, “abre o diálogo sobre o futuro da mobilidade, dando voz à Geração Erasmus para aprender, discutir, partilhar, exprimir as suas preocupações e encontrar soluções”, naquela que é a “única conferência anual organizada por estudantes, para estudantes, sobre a internacionalização da educação, no emblemático Ano Europeu da Juventude”.

Na abertura, a 7 de abril, vão estar, como oradores convidados, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, Ana Cristina Perdigão e Joana Lima, respetivamente, diretora e vice-diretora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal.

O programa compreende, no dia 8 de abril, uma ‘Career Fair’, promovida pela Talent Portugal em conjunto com a ESN, uma espécie de feira do emprego, onde diversas empresas vão estar em contacto com os participantes de forma a divulgar oportunidades de emprego em Portugal.

A 9 de abril, destaque para a ‘Mobility Fair’, que conta com a participação dos mais de 40 países da Erasmus Student Network, bem como universidades portuguesas, como a de Coimbra, do Porto, de Aveiro, entre outras.

Ao longo de 3 dias de conferência vão decorrer mais de 90 sessões, em diferentes formatos, facilitadas tanto por membros da Erasmus Student Network como por formadores e oradores externos, de universidades e associações parceiras.

Apoiado pela Comissão Europeia, este encontro conta com mensagens via vídeo do vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, assim como da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.