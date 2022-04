“Errar será normal, mas persistir num erro não traz vantagens”, adverte sindicato dos inspetores

“Foi dito pela parte do Governo que há intenção de executar esta extinção do SEF, eles preferem chamar restruturação, mas na minha perspetiva é uma verdadeira extinção do SEF, no prazo que a lei em vigor determina”, alude.

“O atual ministro devia ouvir os ex-ministros da Administração Interna e, seguramente, teria muito a aprender, não só com o engenheiro Ângelo Correia, mas também com o professor Rui Pereira. Possivelmente, dir-lhe-iam que a sua opinião é bastante distinta daquela que atualmente o Governo tem”, atesta.

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização (SCIF) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), considera que o novo ministro da Administração Interna devia ouvir os anteriores titulares da pasta sobre “o erro” que representa a extinção do SEF.

Nestas declarações à Renascença, Acácio Pereira critica ainda a manutenção dos prazos definidos, no que diz respeito ao fim do SEF, já em meados do próximo mês de maio, mas também censura o facto do Governo continuar sem dizer, exatamente, como é que o vai fazer.

“Na reunião foram abordados os assuntos de forma direta, mas sem apresentação de nenhum documento. Estamos a falar no plano das intenções e, neste plano, o senhor ministro disse que pretendia garantir aquilo que são o direito das pessoas e regular a funcionalidade do serviço, mas para nos podermos pronunciar, só à vista de um documento para o fazermos em segurança”, conclui, o presidente do SCIF do SEF.

Em entrevista à Renascença, Ângelo Correia, afirmou não tem dúvidas de que é impossível concretizar a restruturação do SEF nos prazos previstos.

O antigo ministro da Ministro da Administração Interna, considera que se o Governo insistir no dia 13 de maio, irá provocar o caos nesta área da segurança interna, e um descrédito internacional difícil de emendar.