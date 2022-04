Ciberataque à MC Sonae. "Cartão Continente" estará a funcionar "muito em breve"

A MC Sonae, detentora dos hipermercados Continente, conta "retomar muito em breve" o funcionamento do "cartão Continente" e diz não ter qualquer "evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afetados".

Em comunicado, a MC Sonae recorda ter sido "vítima de um ataque informático no passado dia 30 de março" e que continua "a trabalhar em estreita articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança para evitar novos ataques" do mesmo tipo.

"Apesar desta situação sem precedentes, conseguimos sempre garantir o normal funcionamento dos serviços fundamentais das lojas e as funcionalidades do Cartão Continente físico. Contamos retomar muito em breve a App Cartão Continente e algumas das suas funcionalidades, assim como o continente.pt e a wells.pt. Reiteramos a manutenção da operacionalidade de todas as nossas lojas."



O comunicado sublinha a convicção do grupo de que os dados pessoais de clientes não foram afetados. "Esta constatação decorre do profundo trabalho forense que tem vindo a ser realizado nos últimos dias. Os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, continente.pt, wells.pt não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida, uma vez que é do domínio único e exclusivo das entidades financeiras."