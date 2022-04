Autarca de Coimbra ameaça com desobediência civil por causa da ADSE

Na sessão de Câmara de hoje, José Manuel Silva considerou inconstitucional que seja o município a suportar as despesas com saúde dos trabalhadores que contrata para tarefas resultantes do processo de transferência de competências do Estado, enquanto os que são transferidos da administração central para as autarquias para tarefas idênticas têm as mesmas despesas suportadas pela ADSE.

"Este regime é claramente inconstitucional, porque trata situações iguais de modo diferente, mas todos assobiam vergonhosamente para o ar, pois as autarquias estão a alimentar a sustentabilidade de um sistema", enfatizou o autarca, considerando que as câmaras estão a ser "gravemente prejudicadas com as despesas de saúde".

Segundo o presidente da autarquia, são as câmaras municipais que garantem "que a ADSE possa continuar a efetuar os pagamentos das despesas em saúde dos trabalhadores da administração central".