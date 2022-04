Foi esta sexta-feira inaugurada a Casa dos Livros no Porto. Marcelo Rebelo de Sousa recordou o autor Vasco Graça Moura como um “grande intelectual português”, a quem se deve o nascimento deste espaço dedicado à cultura portuguesa.

O Centro de Estudos da Cultura em Portugal – Casa dos Livros, foi hoje inaugurado na presença do Presidente da República. O espaço, pertencente à Universidade do Porto, alberga as obras de Vasco Graça Moura, Herberto Helder, Manuel António Pina, Óscar Lopes, António Cortesão, entre outros.