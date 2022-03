Tribunal indefere providência da Misericórdia do Porto ao concurso da sala de chuto

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto indeferiu a providência cautelar interposta pela Santa Casa da Misericórdia no âmbito do concurso para a gestão da sala de consumo assistido, por considerar que os interesses do município são superiores. Na sentença datada de terça-feira, a que a Lusa teve hoje acesso, a juíza salienta que o "os danos que resultariam da adoção da providência requerida são superiores aos prejuízos que podem resultar da sua não adoção", concluindo pela "superioridade" dos interesses do requerido, neste caso, o município do Porto. "O Tribunal conclui que, do lado do requerido [município do Porto], é cristalina a urgência -- até mesmo pelo tempo que mediou a celebração do protocolo e a abertura do presente procedimento -- de dar satisfação a necessidades imperiosas de saúde e segurança pública", salienta.

Já quanto às requerentes (consórcio composto pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, Norte Vida e Médicos do Mundo), o tribunal considerou que as mesmas "não invocaram - e consequentemente, não comprovaram - danos ou prejuízos que sustentem a concessão da providencia peticionada". Em 21 de janeiro, deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto uma providência cautelar, interposta pela Santa Casa da Misericórdia do Porto contra o município. Em causa estava o concurso público para o Programa de Consumo Vigiado de Drogas no Porto, cuja gestão foi adjudicada ao consórcio Um Porto Seguro, liderado pela Agência Piaget para o Desenvolvimento. A atribuição de 270 mil euros de financiamento ao consórcio Um Porto Seguro para a gestão da sala de consumo vigiado foi aprovada por unanimidade pelo executivo da Câmara do Porto a 10 de janeiro.