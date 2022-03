Médio Tejo. Falta de resposta do SNS durante a pandemia agrava saúde dos doentes crónicos

Há doentes crónicos dos hospitais do Médio Tejo que estão a ser internados devido ao agravamento do seu estado de saúde. Em causa está a falta de acesso a consultas e tratamentos durante os dois anos da pandemia, que condicionou o acesso aos cuidados de saúde.

Em declarações à Renascença, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo revelou que os “utentes chegam com doenças que tinham e que se complicaram mais com a falta de assistência durante estes dois anos”.



Trata-se de doentes com patologias, sobretudo cardiovasculares, às quais se associam problemas respiratórios.

“Como tinham já patologias há três ou quatro anos, e viram os tratamentos interrompidos devido à pandemia”, as situações agravaram-se e surgiram outras doenças, explicou Casimiro Ramos.

“Se tivessem tido um acompanhamento na altura, não necessitariam de tratamento, ou se tivessem uma crise, estavam cá dois ou três dias”, acrescentou.