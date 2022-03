Pedido de demissão do diretor do SEF já tinha sido apresentado a Eduardo Cabrita

O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que se demitiu esta terça-feira do cargo já tinha apresentado o pedido de exoneração ao ex-ministro Eduardo Cabrita, adiantou o Ministério da Administração Interna (MAI), em comunicado.

“A decisão sobre o pedido, que foi formalizado ao então Ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, foi adiada para o final do mandato do Governo, a pedido da Ministra Francisca Van Dunem, que lhe sucedeu no cargo em dezembro do ano passado”, lê-se no comunicado do MAI sobre a demissão do tenente-general Luís Botelho Miguel.

A nota refere que a demissão acontece a pedido do próprio e “por razões de ordem pessoal” e agradece a Botelho Miguel “a dedicação e o profissionalismo com que exerceu as suas funções, com particular destaque para as últimas semanas, em que foi necessário responder com enorme rapidez ao fluxo de pessoas deslocadas em virtude da guerra na Ucrânia, em que o empenhamento e mobilização do SEF se revelaram centrais”.

O pedido de demissão de Luís Botelho Miguel foi conhecido em despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.