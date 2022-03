ZERO alerta que Europa queima o equivalente a 15 milhões de pães por dia em automóveis

A organização alerta que um lobby europeu dos biocombustíveis está a pressionar para uma maior queima de culturas alimentares, apesar do colapso no fornecimento de cereais oriundos da Ucrânia e da Rússia e da iminente crise alimentar global.

De acordo com um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente, a remoção do trigo dos biocombustíveis europeus compensaria em mais de 20% o fornecimento de trigo ucraniano em colapso para o mercado global. Em países como o Egipto, que importa mais de 60% do seu trigo, principalmente da Rússia e da Ucrânia, estes abastecimentos adicionais ao mercado resultariam na poupança de vidas.

Na quinta-feira, um grupo de Organizações Não Governamentais (ONG) europeias apelou aos governos dos vários Estados-Membros para que suspendessem imediatamente a utilização de culturas alimentares para produção de biocombustíveis, defendendo que “assegurar o fornecimento estável de energia às pessoas e à economia não deve ser feito à custa da segurança alimentar ou levar à inflação do preço dos alimentos numa espiral fora de controlo”.

Também ontem, em conjunto com as associações ambientalistas FAPAS (Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade), GEOTA (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente) e Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, a ZERO enviou uma carta ao ministro do Ambiente e da Ação Climática a pedir a suspensão imediata da utilização de alimentos para consumo humano e animal na produção de biocombustíveis em Portugal.