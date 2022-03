Vice PGR alerta: “Estamos a atingir um ponto de pré-rotura” em matéria de meios

O Procurador Geral Adjunto Carlos Adérito Teixeira falava na abertura do XII Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público onde lembrou que nesta altura “a uns cabe o papel de gerir a crise e a outros fazer mais com menos recursos”.

O recém-empossado vice PGR, num discurso que arrancou muitos sorrisos, lembrou que “desde sempre se reclama mais meios e há quem não nos ouça”, numa clara referência ao poder político. No entanto reconhece que “nunca tomaremos os meios que temos como suficientes” e acrescentou “há mais vida além da escassez de meios, mas também há mais trabalho e mais queixas”.

Destacou a unidade reconhecida do Ministério Publico, descrevendo-a a força e vitalidade vÊm de uma estrutura una comprometida com valores constitucionais. A nossa coesão é fonte de coesão social”.

Nos tempos que correm afirmou “cabe questionar que coesão, que justiça podemos esperar ou promover neste tempo de incerteza e escassez de meios que nos comprime”.

Da hierarquia do Ministério Público considera que é necessário que “ouça, que apoie e discuta problemas e então chegaremos à conclusão que até é bom lidar com a hierarquia de forma franca e leal. Todos somos peças de uma engrenagem e nela todos somos peças importantes”, concluiu o Vice PGR num discurso muito aplaudido.