Agricultores pedem ao Governo que trave subida dos custos

“Uma das minhas dificuldades é o preço do combustível, mas, também, as sementeiras que estão muito caras. Ao preço que está o adubo e os cereais não vamos fazer produção”, remata o agricultor que tem uma exploração agropecuária com 280 animais.

José Miguel viajou de Boticas até Braga para participar na manifestação da Confederação Nacional de Agricultura (CNA). O produtor tem uma exploração agropecuária com 30 animais e reconhece que o ganho ao fim do mês já não cobre as despesas.

Vitor Rodrigues, da Confederação Nacional de Agricultura, fala em “asfixia dos pequenos e médios agricultores” e pede ao Governo medidas de apoio urgentes para o setor.

Em causa, explica o dirigente, estão as “graves subidas dos fatores de produção, em particular, dos combustíveis”. Uma situação que se agravou com a seca e com as “incertezas levantadas com a guerra na Europa”, conta Vitor Rodrigues.

Os agricultores pedem, por isso, medidas que travem a subida de preços. Entre elas, a “regulamentação dos preços dos fatores de produção”, aponta.

“Desde logo, mais do que descer alguns impostos sobre o combustível é necessário regular o seu preço, mesmo, que de forma extraordinária”, pede Vitor Rodrigues. “É também preciso intervir no mercado dos fatores de produção como os fertilizantes, as sementes ou as peças para máquinas de forma a garantir que os agricultores continuem a produzir”, acrescenta.