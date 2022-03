Morte de agente da PSP. Detidos três suspeitos em Lisboa

A Polícia Judiciária identificou e deteve três indivíduos suspeitos do homicídio de um agente da PSP na madrugada de sábado no exterior da discoteca MOME, na Avenida 24 de Julho, em Lisboa. Dois dos quais são fuzileiros e foram detidos na base do Alfeite.

Em comunicado, a PJ informa que “procedeu à identificação e detenção fora de flagrante delito de três homens, portugueses, com 24, 22 e 21 anos de idade, por existirem fortes indícios da prática de crimes de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada, que vitimaram cinco agentes da Polícia de Segurança Pública, um dos quais, infelizmente, acabou por falecer”.

Os dois militares da Marinha vão passar a noite na prisão militar de Tomar e deverão ser presentes ao juiz de instrução na terça ou na quarta-feira.

O outro suspeito detido, um civil, está detido no estabelecimento prisional anexo à PJ, em Lisboa.