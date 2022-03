Funeral de agente da PSP morto em Lisboa realiza-se na quinta-feira

O funeral de Fábio Guerra, o agente da PSP que morreu na sequência de agressões, realiza-se quinta-feira, na Covilhã, informa a Polícia de Segurança Pública.

O corpo do agente será trasladado na quarta-feira, pelas 14h00, do Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, para a Covilhã, com escolta da PSP.

“A PSP convida toda a sua família policial e todos os nossos concidadãos a homenagear o nosso camarada falecido, marcando presença ao longo do percurso indicado ou junto à sede do Comando Metropolitano de Lisboa, sito na Avenida de Moscavide, nº. 88, onde a escolta fará uma breve paragem”, refere a Polícia, em comunicado.

O velório na Covilhã será reservado aos familiares do nosso camarada falecido.