Morte de agente da PSP. Fuzileiros terão alegado legítima defesa

Os fuzileiros terão alegado legítima defesa no caso das agressões a agentes da PSP, apurou a Renascença.

A Marinha portuguesa confirmou que no dia 19 de março, sábado, "dois militares, do regime de contrato, da classe de fuzileiros, envolveram-se nos confrontos que ocorreram na madrugada desse mesmo dia, na via pública".

As agressões entre elementos da marinha e polícias fora de serviço ocorreram junto de um espaço noturno, em Lisboa, e a Marinha diz que estes militares posteriormente deram conhecimento às respetivas chefias.

Os dois fuzileiros foram automaticamente colocados na respetiva unidade da marinha, dando-se início a um processo de averiguações.

Diferente do processo-crime em curso?

Sim. São processos distintos. A averiguação da Marinha pretende apurar se a conduta dos dois fuzileiro, mesmo que à civil, configurou alguma violação do regulamento disciplinar militar e, em última instância, se houve violação ao código de justiça militar.