Alentejo. Estações Náuticas na rota da internacionalização

As cinco Estações Náuticas do Alentejo - Avis, Moura, Odemira, Reguengos de Monsaraz e Sines - marcam presença, esta terça-feira, dia 22 de março, na Embaixada de Portugal, em Estocolmo, para apresentar a sua rede de oferta turística náutica a operadores turísticos de referência e à imprensa especializada.

A presença na capital da Suécia acontece no âmbito de uma campanha de internacionalização, promovida pela Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL) e pelo Sines Tecnopolo, no âmbito do projeto “Internacionalizar + Estações Náuticas do Alentejo”, cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional do programa ALENTEJO 2020.

Do projeto constam diversas ações de campanha internacional, que vão passar também pelo Reino Unido e Espanha, culminando com a visita de prospetores turísticos ao Alentejo, especificamente às estações de Avis, Moura, Odemira, Reguengos de Monsaraz e Sines.

Para promover o Alentejo e as entidades que incluem as Estações Náuticas da região, e de forma a potenciar a atração de turistas e a criação de negócio neste mercado, foi criado um catálogo digital que “visa a promoção conjunta e integrada das melhores atividades e eventos náuticos que marcam cada região”, revela uma nota da ADRAL, enviada à Renascença.

A rede de parceiros das cinco estações náuticas integradas neste projeto de internacionalização do setor náutico no Alentejo envolve cerca de 165 entidades, entre as quais estão representadas empresas de animação turística e operadores marítimo-turísticos, agências de viagens, alojamento local, empreendimentos turísticos e restauração.

De acordo com a ADRAL, “as Estações Náuticas constituem uma nova tendência estratégica na oferta turística em Portugal, aliando a valorização dos recursos e atividades náuticas à oferta de alojamento, restauração e de todas as atividades e serviços relevantes para a atração de turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas.

Atualmente, o Alentejo dispõe de cinco Estações Náuticas certificadas. No todo nacional, o número é de 29, distribuídas também pelo Porto e norte, centro, Lisboa, Ribatejo e Algarve.