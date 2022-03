Ucrânia: Estado não se imiscui na participação de cidadãos portugueses na guerra

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje, em Moçambique, que a participação de cidadãos portugueses na guerra na Ucrânia "é uma realidade em que o Estado não se imiscui".

Segundo o chefe de Estado, que falava aos jornalistas num hotel de Maputo, "no momento em que se imiscuísse haveria logo a especulação sobre se havia ou não da parte do Estado português, que é um Estado da NATO, uma intervenção no terreno na Ucrânia".

"E isso está afastado, isso está afastado", frisou.